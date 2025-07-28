«На пути милитаризации»: к чему могут привести действия Мерца?

Власти Германии на фоне нового падения рейтинга канцлера Фридриха Мерца продолжают серьезные изменения в военной сфере и милитаризацию страны. К чему ведет политика Берлина, разбирались РИА Новости.

Опрос, проведенный в июле Институтом социальных исследований и статистического анализа Forsa по заказу телеканала n-tv, показал, что 64% жителей Германии недовольны работой канцлера, это максимум с момента его вступления в должность. При этом лишь треть немцев (34%) удовлетворены деятельностью Мерца. Не определились - два процента.

Оппозиция связывает это с ужесточившейся «ястребиной» риторикой канцлера и его активной поддержкой Украины. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель констатировала, что немцы просто не понимают: почему в центре внимания главы государства украинский вопрос, а не проблемы сограждан.

Однако, несмотря на падение рейтингов канцлера, кабинет министров Германии, одобрил законопроект об ускорении военных закупок. По словам министра обороны Бориса Писториуса в случае принятия парламентом закон позволит оборонным предприятиям получать авансовые платежи от государства по упрощенной процедуре. Также ожидается, что контракты на поставки оружия будут освобождены от тендерных требований как минимум до 2030-го. Цель - как можно быстрее наладить производство вооружений.

Еще одним шагом на пути милитаризации Германии может стать возможное принятие предложения Писториуса по возвращению ко всеобщей воинской обязанности, отмененной в 2011-м. За это собираются проголосовать уже в первых числах августа.

При этом, по мнению аналитиков, такая активность может быть связана с позицией президента США Дональда Трампа, который неоднократно требовал от партнеров по НАТО увеличения оборонных расходов. После принятого на июньском саммите НАТО в Гааге решения о повышении военных бюджетов на Вооруженные силы Германии к 2029-му предполагается тратить 162 миллиарда евро в год, что в три раза больше, чем в 2022-м.

Что дальше?

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что Германия сейчас движется в рамках общего западного тренда, однако, «если вспомнить историю, то после милитаризации она всегда начинала войны».

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин уверен, что Германия не могла остаться в стороне от западного тренда на усиление милитаризации, так как бундесвер всегда отличался высоким уровнем оснащения и подготовки.

При этом он сомневается в том, что Германия на кого-то нападет, так как там даже отправку своих миротворцев за рубеж в рамках международных миссий воспринимают очень остро. Но на Западе сейчас убеждены, что «после завершения СВО Москва обратит взгляд на страны НАТО».

«Власти ФРГ апеллируют к этому, поскольку их военная промышленность во времена политики «разрядки» между Востоком и Западом сильно просела. Достаточно упомянуть, что из трех танковых заводов в стране остался один. И вот сейчас - запоздалая реакция на изменившуюся обстановку», - пояснил Топорнин.

Однако старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает ситуацию более серьезной, напоминая, что у Германии есть претензии к той же Польше, так как «нынешнее польское северное побережье - бывшая немецкая территория».

Мерц обозначил новую линию обороны для Германии

«То есть я не исключаю, что для разминки, как говорится, прежде чем воевать с Россией, немцы потребуют что-то от поляков», - заметил он.

Также подразделения бундесвера могут разместить и на территории других стран, например, Литвы, откуда есть «прямой выход на Калининградскую область».

«Хочется думать, что в ФРГ есть политические силы, которые еще в здравом уме. Но если со стороны Германии случится новая агрессия, то это государство прекратит свое существование», - заключил Оленченко.

При этом эксперты усомнились в том, что падение рейтингов Мерца повлияет на общий курс Берлина, так как в целом отношение к блоку ХДС/ХСС, который он представляет, не ухудшается, а Германия - парламентская республика.