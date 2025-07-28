Пашинян взял отпуск второй раз за месяц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во второй раз за месяц взял отпуск: в этот раз до 15 августа. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщила пресс-служба кабмина Армении.

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До этого Пашинян брал отпуск с 18 по 23 июля.

— Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет находиться в отпуске с 28 июля по 15 августа, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Пашинян готов предоставить США в аренду часть армянской территории. Документ предусматривает создание транспортного маршрута под названием «Мост Трампа».

Его протяженность составит 42 километра — коридор должен пройти через Сюник и связать Азербайджан с Нахичеваном.

США намерены подписать договор об аренде Зангезурского коридора на 100 лет. В данном вопросе страна преследует единственную цель — продвинуть мирные переговоры между Баку и Ереваном. Территория может достаться «влиятельной частной американской компании».

Премьер-министр Армении еще в марте заявлял о готовности поставить свою подпись под мирным договором с Азербайджаном. Он уточнил, что мирный договор между Баку и Ереваном включает 17 статей.