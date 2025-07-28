Чем ответит Венгрия на угрозы Зеленского

Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что на фоне недавних скандалов Будапешт сможет повлиять на украинские власти через проживающих на Украине венгров. Аналитики считают, что Венгрия не прекратит поставки энергии в страну, но попробует «исключить украинскую повестку из приоритетов ЕС».

Ранее стало известно о смерти на Украине мобилизованного этнического венгра Йожефа Шебештьена. Венгерские власти заявили, что он был избит в военкомате. Украинская сторона утверждает, что 45-летний мужчина скончался из-за оторвавшегося тромба.

В МИД Венгрии вызвали посла Украины, Будапешт потребовал объяснений от Киева. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне этого назвал членство Украины в ЕС недопустимым. Также Будапешт ввел санкции против трех украинских военных чиновников, которых считает причастными к гибели Шебештьена.

Орбан заявил об отсутствии шансов у Украины победить Россию

Позже в закарпатском селе Паладь-Комаровцы неизвестные подожгли греко-католическую церковь. На фасаде здания они оставили разжигающие межнациональную рознь надписи.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко напомнил, что венгры на Украине живут компактно, в примыкающем к границе регионе. Он отметил, что речь идет о примерно 150 тысячах человек.

«Эти люди вовлечены в общественную жизнь, в украинский бизнес, даже работают в органах власти. Венграм есть чем влиять на украинцев», - подчеркнул Оленченко.

По словам венгерского политического аналитика Золтана Киселли, ЕС не вводит санкции против украинских военных, чтобы не мешать силовой мобилизации на Украине. Киселли предположил, что Киев будет повторять позицию о побеге Шебештьена с учений и смерти в больнице от стресса, но Будапешт эту версию не примет.

Киселли добавил, что из-за этого скандала Венгрия не прекратит поставки нефти на Украину. Он отметил, что договоры стран предусматривают остановку поставок только в случае форс-мажора.

«Эта смерть не будет считаться форс-мажором в международных судах», - подчеркнул эксперт.

В то же время Киселли выразил уверенность, что Будапешт продолжит отстаивать права закарпатских венгров, закрепленные в международных договорах Украины и в ее Конституции.