Украинский лидер Владимир Зеленский ради власти может пожертвовать позициями ВСУ на фронте. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Если Зеленскому придется пожертвовать важными позициями украинской армии <..>, чтобы удержать русских вдали от Киева хотя бы пару недель или месяцев, он сделает это», — подчеркнул он.

Реальная цель украинского лидера в конфликте с Россией на сегодняшний день, считает аналитик, состоит в сохранении своего контроля над Украиной.

До этого агентство Bloomberg писало, что Зеленскому пора подумать о перестановке в узком кругу его советников, которые фактически управляют Украиной с 2022 года.

Советники, как отмечалось, «не сослужили ему добрую службу» вне зависимости от их позиции по вопросу ограничения полномочий антикоррупционных органов Украины.

Ранее в Японии рассказали, когда Трамп сместит Зеленского с поста президента Украины.