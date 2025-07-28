«Борьба с тенью»: эксперт о попытках Украины порвать отношения с РФ

Никита Бородкин

Попытки украинских властей выстроить идентичность на принципах «тотального отрицания России» обречены на провал. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Дмитрий Матюшенков.

«Борьба с тенью»: эксперт о попытках Украины порвать отношения с РФ
© Global Look Press

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перевел в Россию миллион рублей — деньги потребовались на лечение родителей военного, которые находятся в одной из московских клиник. При этом Сырский, который родился во Владимирской области, в последние годы почти не общался со своими родными в России из-за разных взглядов на спецоперацию.

«Случай Сырского — отнюдь не исключение. Наоборот, наличие родственников, проживающих на территории России или имеющих гражданство РФ, — довольно распространенное явление среди украинской политической и военной элиты», — прокомментировал ситуацию Матюшенков.

Отмечается, что родственники в России есть как у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, так и у бывшего главы государства Петра Порошенко. По словам политолога, из-за этих связей попытки порвать отношения с РФ проваливаются.

«Попытки киевского режима выстроить идентичность на принципах "тотального отрицания России" не просто неэффективны — они обречены. Невозможно "перекрасить" элиту, у родственников которой в шкафу не просто скелеты, а паспорта России и фотографии с "Бессмертного полка"», — сказал Матюшенков.

Он добавил, что Киев в действительности занимается борьбой не с Москвой, а с «тенью, в которой Украина живет и которую сама отбрасывает».