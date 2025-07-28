Попытки украинских властей выстроить идентичность на принципах «тотального отрицания России» обречены на провал. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Дмитрий Матюшенков.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перевел в Россию миллион рублей — деньги потребовались на лечение родителей военного, которые находятся в одной из московских клиник. При этом Сырский, который родился во Владимирской области, в последние годы почти не общался со своими родными в России из-за разных взглядов на спецоперацию.

«Случай Сырского — отнюдь не исключение. Наоборот, наличие родственников, проживающих на территории России или имеющих гражданство РФ, — довольно распространенное явление среди украинской политической и военной элиты», — прокомментировал ситуацию Матюшенков.

Отмечается, что родственники в России есть как у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, так и у бывшего главы государства Петра Порошенко. По словам политолога, из-за этих связей попытки порвать отношения с РФ проваливаются.

«Попытки киевского режима выстроить идентичность на принципах "тотального отрицания России" не просто неэффективны — они обречены. Невозможно "перекрасить" элиту, у родственников которой в шкафу не просто скелеты, а паспорта России и фотографии с "Бессмертного полка"», — сказал Матюшенков.

Он добавил, что Киев в действительности занимается борьбой не с Москвой, а с «тенью, в которой Украина живет и которую сама отбрасывает».