Мадуро объявил о победе социалистов на выборах в Венесуэле

В Венесуэле на муниципальных выборах Единая социалистическая партия взяла большинство, лидируя в 285 из 335 муниципалитетов, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Правящая партия страны одержала убедительную победу на муниципальных выборах, передает ТАСС.

Николас Мадуро поблагодарил народ за «потрясающую победу» и назвал результат историческим достижением сил Боливарианской революции. По итогам подсчета голосов, партия необратимо закрепила победу в 285 муниципалитетах из 335.

Мадуро также поздравил Кармен Мелентес с переизбранием мэром Каракаса на очередной четырехлетний срок. Председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо сообщил, что явка на выборах превысила 44%, участие приняли более 6 млн 273 тыс. избирателей.

Согласно заявлению Аморосо, уже определены 304 из 335 должностей мэров с необратимой тенденцией, а также 2182 из 2402 мест в городских советах. Большинство избранных мэров представляют блок «Великий патриотический полюс», в который входят 10 политических партий. Также прошел опрос среди молодежи по вопросам развития социальных, культурных и спортивных проектов в коммунах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, альянс социалистов на выборах в Венесуэле одержал уверенную победу и обеспечил контроль практически во всех ключевых регионах страны. В Венесуэле также провели выборы губернатора в спорном регионе Эссекибо.