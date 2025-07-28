Индийский астролог предрек мировой голод на Земле в 2040 году

Индийский пророк Абигья Ананд набрал массовую популярность у себя на родине благодаря своим точным предсказаниям. В своем последнем выступлении он заявил, что мировой голод настигнет планету в 2040 году.

© Вечерняя Москва

Пророк считает, что Европа завершила свой 400-летний период доминирования, и теперь наступает время, когда приоритетное положение перейдет к Индии и Китаю. По его мнению, переходный этап продлится около двадцати лет, после чего начнется новый цикл изменений.

Ананд утверждает, что сейчас наблюдается масштабное перемещение населения. В течение последних четырех столетий люди стремились к прибрежным районам, происходили индустриализация и активная эксплуатация природных ресурсов. В будущем, как он полагает, человечество вновь обратится к Земле и ее богатствам. Однако уже к 2040 году, по его прогнозу, возникнет серьезный дефицит качественных продуктов питания, и именно еда станет главным ресурсом. Наибольшие трудности, по его словам, придутся на 2039–2040 годы, когда голод может приобрести глобальный масштаб.

Тем не менее, он выражает уверенность в том, что человечество сможет оперативно преодолеть предстоящие испытания. По его мнению, только коллективные усилия помогут справиться с общей угрозой, и уже через несколько лет ситуация стабилизируется.

Астролог также добавил, что меньше всего эта проблема затронет Россию.

— Вам Бог дал прекрасную аграрную страну, занимайтесь ей бережно, и никаких проблем не будет, — заявил Абигья Ананд в своем блоге на YouTube.

Ранее отец Николай из Сергиева Посада заявил, что участившиеся бедствия и духовный кризис в обществе — это знамения, которые были предсказаны в Писании. Священник отметил, что частые природные катастрофы, такие как наводнения, пожары и землетрясения, могут быть не просто стихийными явлениями, а знаками, имеющими духовный смысл.

Свои пророчества о будущем России и мира оставил и святой праведный Иоанн Кронштадтский (Сергиев). Подробнее о его жизни, чудесах и предсказаниях — в материале «ВМ».