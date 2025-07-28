Пока вы спали: будущее МКС и тактика ВСУ в Харьковской области

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КНДР не пойдет на переговоры с Республикой Кореей и при ее новом лидере

Пхеньян пришел к выводу, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён стремится к объединению страны через поглощение Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на внешние шаги к примирению, такие как прекращение пропаганды против КНДР и разрешение для туристов из соседней страны, КНДР считает, что внутренние установки нового президента не изменились.

В результате, Северная Корея отказывается вести переговоры с Южной Кореей, считая её политику продолжением конфронтации.

США посодействуют мирным переговорам между Камбоджей и Таиландом

Представители Госдепа США находятся в Малайзии для поддержки усилий по мирному разрешению пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении госсекретаря Марко Рубио отмечается, что администрация США активно взаимодействует с обеими странами и следит за ситуацией, стремясь при этом к скорейшему завершению конфликта.

В то же время, лидеры Камбоджи и Таиланда уже выразили готовность к переговорам о прекращении огня, которые запланированы на встречу в Малайзии.

ВСУ бросают резервы к Меловому для сдерживания ВС РФ

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские силы продолжают наступление у населенного пункта Меловое в Харьковской области, несмотря на усилия украинских войск сдержать их продвижение. Об этом сообщает ТАСС.

Украинское командование перебрасывает дополнительные резервы и пытается удержать позиции, однако все попытки Киева остановить российское наступление оказываются безуспешными.

Марочко подчеркнул, что российские войска продолжают расширять контроль над районом и успешно продвигаются в нескольких направлениях. В результате, несмотря на сопротивление, российские силы закрепляются в районе Мелового и продолжают наступательные операции.

Марин Ле Пен назвала фиаско торговую сделку между ЕС и США

Лидер французской парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что договор о торговле между Вашингтоном и Брюсселем является фиаско для Европы. Об этом сообщает ТАСС.

"Торговая сделка, заключенная Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, является политическим, экономическим и моральным фиаско", — подчеркнула она.

Ле Пен отметила, что суверенитет ЕС после такого асимметричного соглашения заметно размывается, а под тяжестью "брюссельской бюрократии" он практически сводится на нет.

Ранее Трамп заявил о договоренности с Евросоюзом о снижении пошлин до 15% на европейские товары, что он назвал крупнейшим достижением в истории торговых соглашений.

МКС может остаться востребованной до 2030 года

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов напомнил, что решение о завершении работы орбитальной лаборатории могут принимать только Россия и США совместно. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что обе стороны согласны в том, что МКС должна эксплуатироваться как минимум до 2028 года, а возможно — до 2030-го.

В апреле ведомства договорились о синхронизации сроков работы станции, которая находится на орбите с 1998 года и включает участников из России, США, Канады, Японии и европейских стран.