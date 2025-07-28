Сийярто планирует встретиться с Лавровым на полях ГА ООН в сентябре

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях ГА ООН в сентябре в Нью-Йорке.

«Когда это необходимо, мы можем встретиться, мы можем поговорить друг с другом по телефону. Думаю, если не раньше, в сентябре мы встретимся здесь, в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал дипломат.

Сийярто добавил, что встречается с Лавровым каждый год, и не делать этого в этом году нет причин.

Ранее венгерский министр заявил, что нынешние отношения Будапешта и Киева сейчас «очень плохие».