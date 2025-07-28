СМИ: Мелания Трамп пренебрегает обязанностями первой леди США

Газета.Ru

Супруга экс-президента США Дональда Трампа Мелания редко сопровождает его на публичных мероприятиях. Об этом сообщает испанская газета El Periodico со ссылкой на анонимные источники.

СМИ: Мелания Трамп пренебрегает обязанностями первой леди США
© Газета.Ru

Издание отмечает, что после появления на праздновании Дня независимости 4 июля Трамп практически не появлялась на официальных событиях. По данным источников, она преимущественно находится в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде или нью-йоркских апартаментах.

El Periodico утверждает, что за последний год Мелания Трамп присутствовала на мероприятиях в официальном статусе лишь 14 раз. В публикации подчеркивается, что эксперты расценивают это как невыполнение обязанностей первой леди.

Трамп рассказал о позиции жены Мелании по конфликту на Украине

Дональд Трамп начал ужесточать риторику в адрес Москвы, выдвинув ультиматум и пригрозив пошлинами. По словам конгрессмена-республиканца Дона Бэкона, на решение президента США повлияла его супруга Мелания, которая ежедневно рассказывает ему о ситуации на Украине.