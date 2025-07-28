Раскрыт неформальный способ политиков для налаживания отношений с Трампом

Некоторые мировые лидеры налаживают отношения с президентом США Дональдом Трампом неформальным общением, американский лидер делится своим личным номером в обход дипломатических процедур, сообщает Politico со ссылкой на источники.

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В частности, у Трампа хорошо налажено личное общение с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Один из собеседников рассказал, что при встрече политики могут «побрататься». «Это было странно-забавно — Трамп растягивал: "Эмманюэль-ль-ль", а Макрон отвечал: "Дональд-д-д"», — привел он интеракцию в качестве примера. .

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс, утверждавшая, что жена Макрона Брижит является биологическим мужчиной, рассказала о необычной просьбе главы США Дональда Трампа. По ее словам, глава государства просил «не форсировать эту тему». Повлиять на Оуэнс американского лидера просил лично Макрон в ходе визита в Белый дом.