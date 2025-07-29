Таджикистан объявил в розыск фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Правоохранительные органы Таджикистана объявили в розыск Умеджона Солиева*, который поставлял оружие исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле», по обвинению в разбое. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил адвокат Игорь Трунов.

Он отметил, что часть фигурантов уголовного дела о теракте покинули территорию России до нападения на «Крокус» и скрылись в Турции.

— Турецкие правоохранительные органы могут выдать РФ всех обвиняемых по делу о теракте, включая брата непосредственного исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова*, — сообщил юрист.

По данным следствия, у родного брата Файзова* до нападения на концертный зал в Подмосковье жили участники нападения Саидакрами Рачабализода* и Шамсидин Фаридуни*. Последний был судим в Таджикистане за преступление против половой неприкосновенности, передает ТАСС.

30 июня стало известно, что Шамсидин Фаридуни* дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Три других исполнителя теракта, Мухаммадсобир Файзов*, Саидакрами Рачаболизада* и Далерджон Мирзоев*, не стали раскаиваться, несмотря на признание вины.

*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.