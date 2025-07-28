Козлов: расширение логистических связей РФи КНДР идёт по всем направлениям

Работа по расширению логистических связей между Россией и КНДР идёт по всем направлениям, заявил глава российского Минприроды Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики.

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По его словам, возможности грузового и пассажирского железнодорожного сообщения, в том числе напрямую между Москвой и Пхеньяном, увеличиваются, а запуск прямого авиарейса между столицами свидетельствует о приверженности двух стран братским отношениям. Кроме того, подчеркнул министр, 30 апреля стороны запустили строительство автомобильного моста через реку Туманная, Туман-ган.

«Я хочу ещё раз поблагодарить всех людей, которые своим ежедневным трудом делают всё для того, чтобы мы дружили больше и общались чаще, и у нас были такие возможности», — цитирует Козлова РИА Новости.

Ранее в Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы.

Ruptly поговорило с пассажиркой первого прямого рейса Москва — Пхеньян.