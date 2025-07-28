Леденящий душу ответ Кремля: Россия жестко отреагировала на угрозы НАТО

Отношения между Россией и Западом продолжают оставаться напряженными, и дело дошло до того, что представители НАТО недавно пригрозили Москве захватом части ее территорий. Речь идет о Калининграде, который находится в окружении стран североатлантического альянса. Реакция Кремля не заставила себя ждать, и она порядком напугала Запад.

«Командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО способно взять под контроль Калининград, причем сделать это можно в неслыханно короткие сроки. Эти слова вызвали крайне резкую реакцию в России», – пишет британское издание.

В статье говорится, что не прошло и семи дней после заявления американского генералитета, как Российская Федерация анонсировала старт масштабных военно-морских маневров под кодовым названием «Июльский шторм».

В учениях были задействованы силы нескольких флотов, включающие полсотни военных кораблей, суда поддержки, а также свыше сотни летательных аппаратов и пятнадцать тысяч военнослужащих.

Однако Москва не остановилась на этом. Высокопоставленный советник президента РФ, Николай Патрушев, предостерег Запад, намекнув на возможность применения ядерного оружия в случае попыток посягательства на Калининградскую область.

Он подчеркнул, что данная территория является неотъемлемой частью России, и любая агрессия в ее отношении получит мгновенный и разрушительный отпор с использованием всего спектра вооружений, находящихся в распоряжении Москвы.Британские масс-медиа выразили серьезную обеспокоенность, заявив: «Россия направляет Западу пугающее ядерное предупреждение». В Великобритании отметили, что российские заявления о возможности применения ядерного оружия вызывают тревогу.

По сути, Кремль дал понять западным странам о своей готовности к широкомасштабному конфликту с использованием стратегического вооружения, если возникнет угроза для Калининграда, пишет АБН24. Напомним, стало известно, почему Калининградская область остается «красной тряпкой» для НАТО.