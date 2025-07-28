В КНДР высказались об отношениях с Республикой Кореей

КНДР не намерена идти на переговоры с Республикой Корея (РК), несмотря на внешне примирительные шаги нового президента Ли Чжэ Мёна, поскольку не видит коренных изменений в политике Сеула. Об этом говорится в заявлении для прессы сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.

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В нем отмечается, что Сеул при новом президенте пошел на "прекращение пропагандистского вещания против КНДР через громкоговорители, на прекращение разбрасывания листовок, разрешил доступ отдельных туристов из РК в КНДР". Представители Южной Кореи, говорится в заявлении, стали также говорить о необходимости положить конец эпохе ответа "жесткостью на жесткость" и начать эпоху ответа "на добро добром", эпоху примирения и содействия.

Однако, согласно заявлению, в КНДР пришли к выводу, что все это не меняет "нутро правителя" Южной Кореи, "помешанного на объединении путем поглощения" КНДР. "На самом деле его слепая вера в союз с США и его конфронтационная политика ничем не отличаются от политики его предшественника", - отмечается в документе.

КНДР "не интересуют политические меры и предложения Сеула, нам не о чем говорить за столом переговоров. Отношения между КНДР и РК полностью вышли из понятия отношений соплеменников". В заявлении подчеркивается, что это "официальная позиция КНДР".