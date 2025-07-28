Зеленский пытается убедить союзников, что санкции якобы наносят ущерб РФ

Служба внешней разведки Украины сообщила о якобы эффективности рестрикций против России, заявил Владимир Зеленский. По его словам, экономические потери РФ становятся всё более ощутимыми, в связи с чем союзники Украины должны усилить давление на Москву. При этом в западных СМИ отмечают, что эффект санкций преувеличен: вопреки ожиданиям, экономика России так и не была парализована. Эксперты, в свою очередь, считают призывы Зеленского игрой на публику и попыткой спасти своё пошатнувшееся положение.

В Киеве вновь призвали Запад усилить санкции против Москвы. Владимир Зеленский, со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины, заявил о якобы эффективности введённых рестрикций. Именно поэтому, по его словам, союзникам Киева нужно ещё надавить на Москву.

«Потери у врага — экономические потери — действительно ощутимы. Будут ещё более ощутимы. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает. Сейчас именно такой момент, когда нужно надавить на Россию», — заявил он в своём Telegram-канале.

Зеленский также сообщил, что утвердил новые решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по национальным санкциям против России. Среди них — синхронизация европейских ограничительных мер в украинской юрисдикции. Помимо этого, Киев ввёл рестрикции против российского оборонно-промышленного комплекса.

«Работаем для того, чтобы наши санкции были синхронизированы в юрисдикциях партнёров», — говорится в посте главы киевского режима.

«Россию не следует недооценивать»

Политологи обращают внимание на то, что подобные заявления поступают на фоне тревожной для Киева тенденции: ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, всё чаще демонстрируют непоследовательность в отношении антироссийских санкций.

Так, 14 июля лидер США анонсировал введение импортных пошлин в размере около 100% против России и её торговых партнёров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся по урегулированию на Украине. При этом санкционный пакет с торговыми пошлинами в размере 500%, продвигаемый группой американских сенаторов, он счёл бессмысленным.

Однако в западных СМИ полагают, что угрозы Трампа пошлинами даже в 100%, скорее всего, останутся лишь элементом давления и не перерастут в реальные экономические ограничения.

«В отношении Владимира Путина, он (Трамп. — RT) может снова дать слабину. Если ему приходится выбирать, он всегда присоединяется к сильнейшему. Таким образом, есть опасения, что за ультиматумом в 50 дней, который он выдвинул российскому лидеру, не последуют никакие реальные санкции, несмотря на его угрозы», — считают во французском журнале L’Express.

В свою очередь, в The National Interest (NI) признали, что Россия уже адаптировалась к реалиям нефтяного рынка в условиях санкций и успешно продолжает свою торговлю, переориентировав её на новые каналы сбыта.

«Умение Москвы ориентироваться на глобальных энергетических рынках под давлением — это классический пример стрессоустойчивости, показывающий, что Россию не следует недооценивать», — отметили в издании.

В то же время Европе пришлось пережить настоящий шок от сокращения поставок после её отказа закупать энергоносители у России, напомнили обозреватели журнала. Таким образом западные санкции лишь нанесли РФ некоторый ущерб, однако «не сокрушили её».

«Умение Кремля стабилизировать экономику военного времени через внутреннее производство, контроль за движением капитала и альтернативные торговые сети заключает в себе важный урок для западных политиков: одних лишь санкций для изоляции крупного производителя нефти недостаточно», — констатировали в NI.

«Мы всегда понимаем этот риск»

В Москве, в свою очередь, отмечают, что рестрикции, особенно со стороны Европы, бьют не только по их инициаторам, но и могут пошатнуть мировую экономику.

«Эти все санкционные выплески в последнее время — это не только удар по Европе. Это может серьёзно пошатнуть мировую экономику, темпы развития мировой экономики. Это скажется в целом на глобальном экономическом уровне», — цитирует ТАСС председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Она также подчеркнула, что российские власти будут продолжать отслеживать развитие событий на санкционном треке и заранее готовить меры для нивелирования «беззаконного экономического давления» на страну.

Между тем российский финансовый сектор успешно преодолевает вызовы, создаваемые антироссийскими рестрикциями, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина 25 июля на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.

«Финансовый сектор — это действительно один из фокусов для применения санкций. И эти санкции ужесточаются... Поэтому мы всегда понимаем этот риск. Мы знаем, что он есть... В целом, по оценке устойчивости финансового сектора к этим санкциям, мне кажется, он уже практикой и опытом показал, что достаточно устойчивый. И мы проводим такую политику, чтобы эта устойчивость не снижалась», — заявила она.

Как уточнил 27 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на форуме «Территория смыслов», против России сегодня действует более 30 тыс. санкций. Однако России за короткий промежуток времени удалось пройти большой путь, создав новые стандарты и условия, благодаря которым отечественная экономическая модель показывает эффективность и устойчивость к вызовам.

«Ни одно государство в мире не преодолевало такое количество санкций. А вы видите, что мы всё новые и новые социальные стандарты принимаем. Обязательства государство на себя берёт дополнительные. Несмотря на то, что практически по всему периметру оказывается противодействие развитию нашей страны», — подчеркнул он.

Ловушка для Запада

Попытки Киева продемонстрировать эффективность антироссийских ограничений на фоне отсутствия доказательств являются политической манипуляцией, рассчитанной прежде всего на внешнюю аудиторию, считают опрошенные RT эксперты.

Так, с точки зрения политолога Александра Дудчака, призывы Киева к Западу усилить санкционное давление на Россию — это лишь попытки Зеленского спасти своё положение.

«Это, в сущности, игра на публику. Зеленский сегодня находится в непростой ситуации: на него оказывается давление — как внутри страны, так и извне, поступают намёки, что он должен покинуть пост. Это видно по публикациям в западных СМИ. Поэтому он пытается напомнить, что приносил когда-то пользу Западу. Украина использовалась как повод для мобилизации огромных средств и заказов для западного ВПК. Сейчас Зеленский просто продолжает эту линию», — пояснил аналитик.

При этом Дудчак сомневается, что те же Соединённые Штаты, принимая решения о дальнейших санкциях против России, будут прислушиваться к Киеву.

«Зеленский и его заявления — это последнее, что учитывает Трамп при принятии решений. Он сам решает, вводить санкции или нет, и делает это, исключительно исходя из своих интересов. Зеленский же сам по себе не является субъектом влияния. Украина — не суверенное государство в этом смысле, у неё нет реального голоса в вопросах, которые решаются на уровне США. Поэтому рассчитывать, что Трамп прислушается именно к Киеву, — это иллюзия», — уверен Дудчак.

В свою очередь, доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Ежов в разговоре с RT подчеркнул, что Запад оказался в ловушке собственных конъюнктурных соображений.

«В последние годы стало ясно: на Западе доминируют русофобские настроения. Однако по мере развития украинского конфликта Запад оказался в ловушке. С одной стороны, там есть понимание, что ситуация должна развиваться по определённой траектории, с другой — очевидно, что всё идёт не по тому сценарию, который хотел бы видеть Запад. Поэтому им ничего и не остаётся, как согласовывать очередные санкционные пакеты и преодолевать последствия тех проблем, которые они для себя же сами и создают», — рассуждает аналитик.

Он добавил, что санкции наносят колоссальный удар по мировой экономике в целом, а те, кто инициировал ограничения, должны отдавать себе отчёт в том, что это взаимообратный процесс.

«Очевидно, что это затрагивает не только межгосударственные процессы, но и мировые. Мы являемся свидетелями трансформации мировой финансовой системы», — говорит политолог.

На этом фоне он усомнился в том, что Трамп ужесточит санкции против России. С его точки зрения, такие заявления больше рассчитаны на СМИ и обывателей.

Специалисты также констатируют, что антироссийские рестрикции не оказали того эффекта на экономику страны, на который рассчитывали на Западе, и вряд ли окажут в дальнейшем. Этому, как полагает Александр Дудчак, поспособствовала грамотная политика российского руководства.

«Россия действовала быстро и решительно. Оперативно адаптировались, наладили новые логистические цепочки, перенаправили сырьевые и товарные потоки. У РФ есть всё необходимое: ресурсы, технологии, производство, и — главное — понимание, что важнее не валютные резервы, а реальные активы. Даже если мировая экономика окажется в кризисе, Россия способна себя обеспечить: у нас есть природные богатства, собственная продукция, вооружение и возможность защитить страну», — подчеркнул аналитик.

Схожей позиции придерживается и Дмитрий Ежов.