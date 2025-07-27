Мерц отреагировал на сделку ЕС и США

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал соглашение о введении пошлины на экспорт из ЕС в США в размере 15% и признался, что ожидал больших послаблений в результате сделки.

«Нам удалось защитить наши ключевые интересы, хотя я, безусловно, рассчитывал на дальнейшие послабления в трансатлантической торговле», — цитирует его РИА Новости.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Евросоюз договорились, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%.