Мерц отреагировал на сделку ЕС и США

Мерц заявил, что ожидал больших послаблений после заключения сделки с США
Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал соглашение о введении пошлины на экспорт из ЕС в США в размере 15% и признался, что ожидал больших послаблений в результате сделки.
«Нам удалось защитить наши ключевые интересы, хотя я, безусловно, рассчитывал на дальнейшие послабления в трансатлантической торговле», — цитирует его РИА Новости.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Евросоюз договорились, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%.