Ле Пен назвала торговую сделку ЕС и США тройным фиаско

Торговая сделка ЕС и США стала тройным фиаско для Европы, считает французский политик Марин Ле Пен. Об этом она высказался в соцсети X.

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«Торговое соглашение, заключенное Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, — это политическое, экономическое и моральное фиаско», — говорится в публикации. Ле Пен отметила, что ЕС договорился на условиях хуже, чем это сделала Великобритания. Часть сделки про импорт газа и оружия из США политик назвала «полной капитуляцией французской промышленности, а также энергетического и военного суверенитета».

Ранее Евросоюз и США договорились о торговой сделке. По словам Трампа, ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов. Все страны ЕС откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Кроме того, Европа откажется от российских нефти и газа в пользу американского СПГ и ядерного топлива.