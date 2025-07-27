В США извинились перед Трампом за микропенис

Один из создателей мультсериала «Южный парк» (South Park) Трей Паркер извинился перед президентом США Дональдом Трампом, появившимся в одной из серий с пририсованным микропенисом. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы страшно извиняемся», — сказал Паркер на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

Как уточняют журналисты, при этом он бросил долгий, комично-невозмутимый взгляд.

Отмечается, что перед этим Белый дом прокомментировал появление главы государства в одной из серий мультсериала. Администрация американского лидера назвала шоу неактуальным, заявив, что оно 20 лет «изобилует безвкусными идеями в отчаянной попытке привлечь к себе внимание».

Ранее стало известно, что в первом эпизоде нового 27-го сезона «Южного парка» появился Трамп. Президент изображен с пририсованным микропенисом, и рядом с ним постоянно находится Сатана.