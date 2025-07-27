Трамп считает глупыми заявления Ирана о продолжении обогащения урана

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, что считает глупой риторику Тегерана о намерении продолжать обогащение урана.

Трансляцию встречи вела пресс-служба Белого дома. "Они [Иран] продолжают говорить об обогащении [урана]. Кто так делает? - сказал Трамп. - Насколько глупым надо быть, чтобы говорить такое? Мы не допустим подобного".

По словам американского лидера, удары по Ирану были нанесены "по веским причинам".

Ранее в июле глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что обогащение урана в республике после ударов США по ядерным объектам пока не ведется, однако Тегеран не намерен отказываться от этого процесса, считая его вопросом национальной гордости. В свою очередь заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сказал на брифинге для журналистов в Нью-Йорке, что утверждения о том, что Тегеран обогащает уран для получения ядерного оружия, представляют собой "большую ложь".