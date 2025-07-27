"Это ужасно": на Украине рассказали о ситуации с демографией

Депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала журналистам, что на фоне крайне плохой демографической ситуации на Украине, связанной с оттоком молодежи и рядом других факторов, рождаемость в стране ниже смертности в десять раз. Об этом пишет РИА Новости.

Во времена СССР на Украине проживало 52 млн человек. К 2024 году в регионах, находящихся под контролем правительства страны, осталось порядка 25 млн человек.

Парламентарий подчеркнула, что попытки удержать молодых людей в стране не решат демографический вопрос.

На Украине с начала года смертность почти в три раза превысила рождаемость

«Демография на сегодняшний день ужасная. Если вы посмотрите на цифры рождаемости и смертности, то разница просто в 10 раз. Это ужасно. И как ее восполнить, я не знаю, это будет большой вызов после окончания военного положения», — призналась Скороход.

Напомним, что депутат нередко высказывалась по теме демографии. Так, в июне она сообщила, что в Киеве значительно сократилось количество рожениц, стабильно работает только один роддом.