Израиль пригрозил атакой по Ирану

Израиль с большей силой возобновит удары по Ирану и может атаковать верховного лидера ИРИ аятоллу Али Хаменеи в случае продолжения угроз со стороны Тегерана. С таким предупреждением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Хаменеи четкое послание: если продолжатся угрозы Израилю, наша (Израиля - прим. ТАСС) длинная рука снова с еще большей силой настигнет Тегеран, и на этот раз доберется до него лично", - написал Кац в X после посещения базы ВВС Рамон. Глава МО добавил, что вместе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху прибыл на авиабазу, чтобы "поблагодарить пилотов и наземный персонал за невероятную работу" в ходе операции против Ирана.

Израиль начал военную операцию против иранских ядерной и ракетной программ в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.

Иран и Израиль по-разному оценили итоги противостояния

Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.