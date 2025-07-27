FT: Стармер отзовет министров из отпуска для обсуждения ситуации в Газе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отзовет членов своего кабинета из летнего отпуска на следующей неделе для обсуждения ситуации в секторе Газа. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в премьерской канцелярии.

По ее мнению, подобный шаг усилит спекуляции о том, что Стармер под давлением министров и депутатов может пойти на признание палестинского государства. Ранее более 220 членов Палаты общин (нижней палаты) британского парламента призвали правительство как можно скорее признать Государство Палестина.

Согласно газете The Guardian, за скорейшее признание Палестины также выступают многие представители кабмина, включая главу МИД Дэвида Лэмми, заместителя премьер-министра Анджелу Рэйнер, министра внутренних дел Иветт Купер, министра юстиции Шабану Махмуд, министра по делам Северной Ирландии Хилари Бенна, главу Минздрава Уэза Стритинга и министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Лизу Нэнди.

Ранее FT сообщила, что Стармер не хочет спешить с признанием Палестины в качестве независимого государства, чтобы не портить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа. По информации газеты, Вашингтон призывает союзников США не признавать Палестину, поскольку это затруднит урегулирование конфликта в секторе Газа. Согласно изданию, британский премьер на встрече в Шотландии 28 июля намерен призвать Трампа подтолкнуть Израиль и радикальное движение ХАМАС к возобновлению переговоров о прекращении огня.

Пункт о признании палестинского государства содержался в предвыборной программе Лейбористской партии Великобритании, которая вернулась к власти в июле 2024 года после победы на всеобщих выборах. В то же время в ней не указывалось, когда это может произойти. Стармер ранее говорил, что Лондон признает Палестину в "подходящее время".

24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.