Украинский народ устал от безальтернативного Владимира Зеленского, срок президентских полномочий которого давно истек. Скоро на Украине появятся прозападные оппозиционные блоки, и политический хаос при этом усилится. Так считает колумнист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Куадзба.

Колумнист написал, что украинский народ «устал от Владимира Зеленского», который прошел три этапа. «Он был комиком, стал президентом, а теперь он — марионетка».

«После окончания полномочий Зеленский не покинул свое кресло под предлогом продолжающегося конфликта. Это поддержали западные страны, но не украинский народ. Люди больше не хотят, чтобы ими управляла марионетка. Поэтому начались протесты против Зеленского», — считает Куадзба.

По его словам, недавние акции против Зеленского прошли во многих городах, включая Киев. Манифестанты «ставили под сомнение лидерство Зеленского и обсуждали возможность проведения демократических выборов».

Анлитик считает, что это «запоздалая реакция общественности, украинского народа на Зеленского», который ликвидировал всех оппозиционеров на Украине, обвинив их в пророссийских настроениях.

«В следующий период на Украине будут формироваться политические блоки, выступающие за союз с Западом, но против киевского режима. В итоге, я думаю, политический хаос на Украине еще больше усилится», — подытожил Куадзба.

Ранее украинский политолог сообщил, что фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского.