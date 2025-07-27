Нетаньяху: Израиль уничтожит ХАМАС

Израиль достигнет всех своих военных целей, добьется полной победы, а также уничтожит радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в видеообращении, записанном им во время посещения авиабазы израильских ВВС Рамон.

"Мы продолжим бороться, мы продолжим действовать, пока не достигнем всех наших военных целей, до полной победы", - сказал премьер. "Мы достигнем своей цели, мы уничтожим ХАМАС", - добавил он.