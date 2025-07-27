Политолог оценил шансы Трампа помирить две воюющие страны

Президент США Дональд Трамп стремится попиариться на теме конфликта Таиланда и Камбоджи. Об этом заявил политолог, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

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Рогов отметил, что конфликт между Таиландом и Камбоджей, по сути, является первым столкновением двух монархий за последние десятилетия и имеет давнюю историю. Главная причина спора – рост туристического потенциала Таиланда и наличие спорных территорий с историческими достопримечательностями Камбоджи, представляющих интерес для туристического бизнеса.

«Таиланду крайне необходимы данные территории, так как находящиеся там храмы критически важны для привлечения туристов», - объяснил Рогов.

Эксперт также отметил, что Таиланд стремится к более тесным отношениям с Китаем, в то время как Камбоджа уже находится под его влиянием. Влияние Трампа может быть оказано непосредственно на Таиланд, однако существенным фактором является экономическая заинтересованность обеих сторон в сохранении стабильности.