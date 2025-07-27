Макрон заявил о планах усилить давление на Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X заявил о том, что европейские страны усилят давление на Россию.
В среду, 23 июля, Макрон перед началом переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем рассказал, что обсудит с ним вопросы поддержки Украины.
«Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию», — отметил президент Франции.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «теряет терпение».
Макрон призвал Путина сделать одну вещь
Вместе с тем, заметил дипломат, американский лидер все еще заинтересован в урегулировании конфликта на Украине и желает увидеть конкретные шаги, направленные на завершение противостояния.