Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X заявил о том, что европейские страны усилят давление на Россию.

В среду, 23 июля, Макрон перед началом переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем рассказал, что обсудит с ним вопросы поддержки Украины.

«Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию», — отметил президент Франции.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «теряет терпение».

Макрон призвал Путина сделать одну вещь

Вместе с тем, заметил дипломат, американский лидер все еще заинтересован в урегулировании конфликта на Украине и желает увидеть конкретные шаги, направленные на завершение противостояния.