В Грузии сожгли флаг России у гостиницы с российскими спортсменами

В Грузии неизвестные сожгли флаг России и взорвали петарды у гостиницы, где живут спортсмены российской сборной. Они приехали в республику на чемпионат мира по фехтованию, сообщает ТАСС.

Представители сборной рассказали, что инцидент произошел около пяти утра.

«Около гостиницы, где проживает наша команда, неизвестные запустили несколько петард, затем скрылись», — рассказали члены команды.

В интернете также появилось видео, на котором группа молодых людей, скандируя лозунги, сжигает российский флаг.

О реакции на инцидент грузинских властей и организаторов соревнований не сообщается.

Ранее сообщалось, что Грузия экспортировала в Россию 2,9 тысячи тонн персиков и нектаринов. Это рекордная поставка, Тбилиси выручил около 3,6 миллионов долларов с января по июнь 2025 года.