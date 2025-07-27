Рубио выдвинул обвинение против Мадуро

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в соцсети X, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы возглавляет венесуэльский «Картель Солнц» (Cartel de Los Soles), занимающийся торговлей наркотиками.

Ранее министерство юстиции США обвинило Мадуро в том, что он якобы возглавляет группировку, которая экспортировала сотни тонн наркотиков, действуя рука об руку с Революционными вооружёнными силами Колумбии.

Также обвинения были предъявлены представителям венесуэльских вооружённых сил и судебной системы, включая председателя Верховного суда страны.

«Мадуро — не президент Венесуэлы, и его режим — не законное правительство. Мадуро — глава «Картеля Солнц», наркотеррористической организации, которая захватила страну. И ему предъявлены обвинения в распространении наркотиков в Соединенных Штатах», — подчеркнул Рубио.

Кроме того, Госдеп США обвинил власти Венесуэлы в манипуляции избирательной системой страны в течение многих лет.

Напомним, что Мадуро неоднократно отвергал американские обвинения как клеветническую кампанию и заявлял, что Вашингтон должен больше усилий направить на сокращение потребления наркотиков.