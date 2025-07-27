На Украине не верят в будущее Юлии Свириденко на посту премьер-министра, в связи с тем, что она — женщина и ставленница Владимира Зеленского. Об этом пишет The Atlantic.

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По словам автора статьи, в этом месяце украинское правительство сделало необычный выбор кандидатуры на пост премьер-министра — портфель достался 39-летней женщине.

Юлия Свириденко получила одобрение парламента и возглавит правительство в период крайней неопределенности: Россия усиливает наступление, Европа пересматривает свои обязательства в сфере безопасности, а администрация Трампа колеблется насчет дальнейшей поддержки, заметил эксперт.

По мнению украинских аналитиков, Свириденко с поставленными задачами не справится в связи с тем, что является «креатурой» Зеленского и будет покорно выполнять его указания.

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Вместе с тем, полагает обозреватель, новый премьер может пойти по пути главы Молдавии Майи Санду и добиться успехов как во внутренней, так и во внешней политике.

Это обусловлено тем, что у Свириденко богатый опыт работы с иностранными правительствами, чья поддержка сейчас жизненно важна для страны.