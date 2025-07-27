Эрдоган приветствовал решение Франции признать государственность Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном приветствовал решение Франции признать Палестину в качестве независимого государства.

"Президент Эрдоган поздравил президента Франции Макрона с решением признать Палестину в качестве государства", - сообщила администрация турецкого лидера после состоявшегося разговора.

Эрдоган и Макрон, как отмечается, обсудили ситуацию в секторе Газа и в регионе.

"Президент Эрдоган заявил, что гуманитарная ситуация в Газе ухудшилась и что международное сообщество должно как можно скорее принять меры для срочного решения проблемы. Он отметил, что конфликт между Израилем и Палестиной должен быть прекращен, и что прочный мир в регионе возможен на основе решения о двух государствах", - сообщается в релизе.

Вечером 24 июля Макрон объявил, что Франция официально признает государственность Палестины на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. По его мнению, "сейчас главное - немедленно прекратить войну в Газе и оказать помощь мирному населению". Он также выступил за демилитаризацию палестинского радикального движения ХАМАС, обеспечение безопасности и восстановления Газы.