Владимир Зеленский согласился на третий раунд переговоров под давлением США, рассказал в эфире YouTube-канала The Duran британский военный аналитик Александр Меркурис.

Третий раунд российско-украинского диалога в Стамбуле завершился в среду вечером, 23 июля, продлился 40 минут. Стороны обсудили ряд вопросов гуманитарного характера.

«Мое предположение заключается в этом: администрация Трампа сказала ему, что он не может отказаться от этих переговоров, что он должен их продолжать, американский президент хочет этого и надеется на какой-то прорыв», — отметил Меркурис.

По его словам, российская сторона успешно показала себя этих переговорах.

Ранее сообщалось, что после встречи в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский привел историческую справку для генсека Североатлантического альянса Марка Рютте.

«Я специально для господина Рютте как большого любителя истории приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами — Чан Кайши и Мао Цзэдуном», — напомнил глава делегации.

Помощник президента уточнил, что Запад оказывал массированную военную помощь националистам, но в итоге победили коммунисты.