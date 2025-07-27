Сын Софи Лорен обвенчался в Грузии с фитнес-инструктором

Сын актрисы Софи Лорен дирижер Карло Понти обвенчался с грузинским фитнес-инструктором Мариам Шарманашвили, которая младше его на 20 лет. Об этом сообщает издание Ambebi.

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Церемония прошла в монастыре Самтавро в Мцхете, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На кадрах видно, как новобрачные в традиционных грузинских нарядах обходят аналой. Шаферы несут над ними венцы, символизирующие, что молодожены становятся царем и царицей своего общего дома. При этом поет церковный хор.

Жених старше невесты на 20 лет— ему 57, а ей 37 лет. Перед венчанием Понти принял православие.

Официальное бракосочетание состоится в сентябре в Женеве. Планируется, что на церемонию приедет 90-летняя Софи Лорен.