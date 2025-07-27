Сербия не введет санкции против России, а допустивший это министр неверно выразился.

Об этом заявил президент республики Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Сербия не будет вводить санкции против РФ, наша политика основывается на принципах, а не на том, что нам что-то нравится или нет в определенный момент», — сказал сербский лидер.

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Он добавил, что Старович высказался неосторожно, однако прямо не высказывал намерение Белграда ввести ограничения против Москвы. При этом политик подчеркнул, что расстроен тем, что на сербской политической сцене нашлось много людей, которые «быстрее подскакивают, чтобы защитить россиян, чем чтобы защитить сербов».