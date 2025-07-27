Прилетевшего в Британию Трампа освистали

Дональд Трампа прибыл с частным визитом в Британию, но оказалось, что президенту США там не рады, несмотря на его шотландские корни по материнской линии. Напротив консульства США в Эдинбурге прошли массовые митинги. Люди готовились основательно: в руках держали не только плакаты с надписями, но и бумажные головы американского лидера. Кто-то в толпе назвал Трампа хулиганом и расистом.

Частный визит Трампа в Шотландию будет длиться до 29 июля. В планах - встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой регионального правительства Джоном Суинни. Ждёт своей очереди и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На повестке, в первую очередь, пошлины. Ведь Великобритания на пороге возможного экономического кризиса. Брюссель пытается избежать 30-процентных налогов США на европейские товары, которыми Трамп припугнул ЕС ещё в апреле.

Как пишет Financial Times, Кир Стармер попытается добиться снижения пошлин на шотландский виски. Если договориться не получится, то новые ставки вступят в силу уже 1 августа.

В повестке есть и вопросы глобальной стабильности, и обсуждение урегулирования конфликта на Украине. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио буквально в один голос кричат, что Трампу по плечу заключить мирное соглашение между Россией и Украиной.

В интервью невестке президента США Ларе Трамп Марко Рубио также рассказал о планах республиканцев на следующих президентских выборах. Он назвал вице-президента Джея Ди Вэнса отличным кандидатом.