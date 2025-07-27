Сийярто сделал неожиданное заявление о России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал выгодным для страны сотрудничество с Россией. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По его словам, отношения между Москвой и Будапештом являются «очень честными», они основаны «на взаимном уважении».

Сийярто признал, что венгерские власти не смогли бы поддерживать самые низкие в Европе расходы на коммунальные услуги без поставляемых из РФ энергоресурсов.

Венгерский министр также обратил внимание на профессиональное сотрудничество с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Мы хорошо друг друга знаем. Конечно, мы можем обратиться друг к другу, и, знаете, в Европе меня будут критиковать за то, что я говорю, что у меня хорошие отношения с Лавровым. Но зачем мне лгать об этом?» — пояснил глава ведомства.

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Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия готова вместе с Россией искать альтернативные пути поставок газа, если Брюссель запретит его импорт из РФ.