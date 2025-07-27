Трамп теряет терпение из-за одного вопроса по поводу Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «теряет терпение», но все еще заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, рассказал в интервью Fox New госсекретарь США Марко Рубио. Он добавил, что американский лидер желает увидеть конкретные шаги, направленные на завершение противостояния.

В середине июля глава США заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил вторичными пошлинами «около 100%», если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

«Он [президент США] теряет терпение и все меньше готов ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения конфликта», — разъяснил Рубио.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Трампа «в целом достаточно жесткая стилистика».

Стало известно, кто способствовал развороту Трампа в сторону Киева

Вместе с тем, пояснил представитель Кремля, Россия намерена продолжать диалог с Соединенными Штатами и «линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений».