Сокращение финансовой помощи Украине со стороны Европейского союза стало неудачей для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет New York Times.

Издание отмечает, что действия Зеленского, направленные против антикоррупционных агентств Украины, привели к сокращению финансовой помощи со стороны Евросоюза.

«Сам Зеленский не прокомментировал сокращение помощи, что стало неудачей для украинского политика», — говорится в статье.

New York Times подчеркивает, что Зеленский зависит от финансовой поддержки Европы, особенно на фоне отсутствия американской.

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