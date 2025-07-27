Демократы в США требуют копию книги Эпштейна с рисунком Трампа

Представители Демократической партии США требуют от наследников скандального финансиста Джеффри Эпштейна копию книги, в которой предположительно находится сделанный американским президентом Дональдом Трампом непристойный рисунок.

Об этом пишет The Guardian.

В материале говорится, что демократы Палаты представителей направили письмо адвокатам, представляющим интересы наследников Эпштейна, с просьбой предоставить им копию так называемой «книги дней рождения». В ней, как утверждается, может находиться стихотворение и рисунок авторства Трампа, которые тот написал на 50-летие финансисту.

«Общественность заслуживает знать правду, а выжившие и их семьи заслуживают справедливости», — приводит газета слова конгрессмена от Калифорнии Ро Ханна.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп якобы отправил финансисту Джеффри Эпштейну в качестве подарка на 50-летие рисунок обнажённой женщины.

Трамп пригрозил изданию судом из-за публикации об открытке для финансиста.

Комментируя материал WSJ о его подарке Эпштейну он заявил, что не умеет рисовать.