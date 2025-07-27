Еврочиновники запретили главе киевского режима Владимиру Зеленскому подавлять протесты против подписанного им закона об ограничении независимости двух антикоррупционных организаций – НАБУ и САП.

Об этом сообщил журналист из Ирландии Чей Боуз.

«Интересно, что мне сообщили источники в Киеве, с которыми я поддерживаю связь, что протесты разрешены только потому, что посольство США, посольство Великобритании и несколько посольств ЕС предупредили правительство Зеленского не подавлять протесты. Им сказали не вмешиваться в эти протесты», — поделился он.

Боуз подметил, что протесты выглядели подозрительно организованными. И сравнил их с теми, которые проводят по методичкам «цветных революций».

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И добавил, что на этом фоне ЕС собирается якобы вводить санкции против киевского режима. Журналист иронично подвел итог этого всего: «Это чудесный исход». Боуз сомневается в том, что рестрикции Запада против Киева будут введены, хотя партнеры Украины недовольны принятием закона против антикоррупционных организаций.