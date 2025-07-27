Уиткофф выразил уверенность в возможности мира между Россией и Украиной

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил уверенность в возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости. В интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News Уиткоф заявил, что он хотел бы завершить свою дипломатическую карьеру урегулированием конфликта между Россией и Украиной и заключением мирного соглашения.

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"Потому что это должно произойти. Президент прав: эта война не должна была начаться. Думаю, мы сможем добиться её завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом", - сказал спецпосланник президента.

Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь заявил, что глава государства Дональд Трамп все меньше готов ждать шагов со стороны России по завершению украинского конфликта. До этого газета The Sunday Telegraph писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время личной встречи с Трампом намерен обсудить способы завершения конфликта на Украине.

По данным журналистов, британский премьер также поднимет вопрос о дальнейшей поддержке Украины.