Мединский: на Украине некоторые делают политический пиар на теме возвращения детей

Не все украинцы серьёзно относятся к теме возвращения детей: есть граждане, для которых этот вопрос жизненно важен, а есть те, кто делает на этом политический пиар.

Об этом заявил помощник президента России, глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский.

«Кто-то относится серьёзно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идёт о родителях и родственниках, это не просто серьёзный, это главный жизненный вопрос», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Мединский заявил, что Россия завершила работу по списку украинских детей, переданному ранее.