В США сообщили о раздражении спонсоров Зеленского

Спонсоры президента Украины Владимира Зеленского раздражены из-за него, заявил американский антикоррупционный эксперт Джеймс Вассерстром в беседе с The New York Times.

© Lenta.ru

В статье говорится, что Европейский союз (ЕС) ранее решил урезать транш помощи Украине после того, как власти страны не смогли провести три обещанные реформы. Отмчеается, что решение, принятое в ЕС, может сигнализировать о готовности блока «делать выговор» правительству Зеленского.

«В сообществе доноров из-за Зеленского раздражены», — сказал Вассерстром. По его мнению, «блеск» с украинского лидера «определенно начинает спадать».

Ранее британский журнал The Spectator сообщил, что принятие президентом Украины закона против антикоррупционных органов страны сорвало планы Запада по дальнейшей поддержке Киева.