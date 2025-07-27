WhatsApp задолжал по штрафам почти 22 млн рублей

Мессенджер WhatsApp имеет задолженность в 21,7 млн рублей по неоплаченным штрафам. Это следует из судебных и иных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в отношении мессенджера с марта 2023 года по апрель 2025 года были открыты три исполнительные производства. Материалы по ним поступали из судебных участков Таганского района. Среди них штраф об административном правонарушении на сумму более 3,2 млн рублей за нарушение, предусмотренное по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации). В частности, речь идет о неудалении запрещенной информации, содержащей предложение о розничной торговле дистанционным способом лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту.

Кроме того, мессенджер имеет задолженность в 18 млн рублей за административное правонарушение, предусмотренное ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных), также за мессенджером значится задолженность в 500 тыс. рублей.

В настоящее время исполнительные производства прекращены в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 46 закона "Об исполнительном производстве" (взыскатель извещается о невозможности взыскания по исполнительному документу, если невозможно установить местонахождение должника, его имущества, либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях).

С февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе обращенные к несовершеннолетним, а также публиковали иную информацию, распространение которой в России запрещено.