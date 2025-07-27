В Армении решили тайно демонтировать памятник героям ВОВ

Руководство армянского города Артик решило демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны (ВОВ), заявил депутат парламента страны от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, памятник находится под угрозой. Он отметил, что монумент являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма. «В последние дни руководство города тайно готовится к его демонтажу», — подчеркнул он.

Политик добавил, что снести памятник хотят без общественных обсуждений, уведомления жителей города и каких-либо четких правовых оснований. Мелконян назвал эти действия атакой на историческую память и армяно-российские отношения.

Ранее в столице Армении житель города устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда.