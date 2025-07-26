МИД Сербии высказался за равноправие в Евросоюзе

Сербия не желает альтернативы евроинтеграции, но хочет равноправного положения внутри ЕС, заявил министр иностранных дел Марко Джурич. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению министра, регион должен показать Евросоюзу и международному сообществу, что в состоянии говорить об общих вызовах, экономических возможностях. По его словам, ему необходимо продемонстрировать готовность к сотрудничеству в области внешней политики и в сфере безопасности.

«Сербия не желает альтернативы европейской интеграции, но желает равноправного участия и равноправного голоса внутри ЕС», — высказался глава МИД.

Ранее Сербия заявила, что готова поддержать санкции против России при вступлении в ЕС.