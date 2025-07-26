Израиль возобновил сброс гуманитарной помощи с воздуха для Газы

Армия обороны Израиля заявила о возобновлении сброса гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Сегодня вечером ЦАХАЛ возобновит воздушные сбросы гуманитарной помощи в рамках продолжающихся усилий по обеспечению доставки и доступности помощи для сектора Газа», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также заявили о создании гуманитарных коридоров для доставки еды и медикаментов силами ООН.

Израильская армия подчеркнула готовность вводить гуманитарные паузы в густонаселённых районах сектора.

Ранее стало известно, что Великобритания планирует сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь для жителей сектора Газа.