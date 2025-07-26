Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер из-за собственной русофобии являются безмозглыми. Так европейских политиков назвал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй МакГоверн на своем YouTube-канале.

Экс-аналитик напомнил, что в немецких СМИ всячески очерняют Россию, а президенту страны Владимиру Путину пририсовывают дьявольские рога. При этом европейские политики не знают, что будут делать дальше, подчеркнул МакГоверн.

«Мерц, Стармер, Макрон — это парни, которых я называю коалицией безмозглых из-за русофобии, которую они извергают из себя. Я не знаю, насколько они тупые, если раздувают эту якобы российскую угрозу», — сказал МакГоверн.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нагнетая «российскую угрозу», президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер Дональд Туск и другие западноевропейские русофобы пытаются подорвать переговоры в Стамбуле.