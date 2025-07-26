Таиланд отправляет боевых слонов к границе с Камбоджей

На фоне эскалации конфликта между Таиландом и Камбоджей тайская армия начала переброску боевых слонов к спорным участкам границы. Видео с животными в камуфляжном убранстве и с элементами вооружения активно распространяются в соцсетях, вызывая споры о реальном применении слонов в современных боевых действиях.

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Конфликт обострился после серии взаимных обстрелов у храма Та Моан Том, и теперь Таиланд, по данным местных СМИ, задействует обученных слонов для перевозки снаряжения и демонстрации силы. В провинции Сурин, известной как «слоновья столица» страны, были замечены группы животных, перемещающихся под охраной военных. Исторически здесь готовят дрессировщиков, многие из которых служат в армии.

Официально в Минобороны Таиланда не подтверждают боевое использование слонов, но отмечают, что в условиях труднопроходимых джунглей задействуются все доступные ресурсы. В Камбодже эту инициативу назвали «варварской» и потребовали вывести животных из приграничной зоны.

Эксперты предполагают, что слоны могут использоваться скорее для психологического давления, чем для реальных атак, но сам факт их присутствия на границе усиливает напряжённость.