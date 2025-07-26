Активисты Greenpeace сутки блокировали танкер под мостом в Шотландии

Десять активистов Greenpeace* провисели 24 часа под мостом Форт-Роуд в Шотландии, пытаясь не допустить прохода танкера с американским газом.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную полицию.

«Десять человек были арестованы по итогам протеста на Форт-Роуд-Бридж», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у каждого из них была растяжка с призывом подписать Глобальный договор по пластику.

Акция была направлена против компании INEOS. Танкер предприятия не смог пройти под мостом из-за блокировки.

После задержки судна демонстранты самостоятельно спустились на землю, где были арестованы.

По данным полиции, пятеро мужчин и пять женщин обвинены в преднамеренном безрассудном поведении, создающем риск для окружающих.

Ранее стало известно, что власти Франции отказались пускать в Ниццу судно Greenpeace для участия в конференции ООН по океану.

* Внесена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации по решению Генпрокуратуры от 18.05.2023.